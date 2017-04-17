Кострома, 17 апреля, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Для предотвращения пожаров в Костромской области будут использоваться данные наземного, авиационного, спутникового и видеомониторинга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, об этом на оперативном совещании 17 апреля рассказал директор департамента лесного хозяйства Александр Голубев.

Алексей Боголюбов. Лес в Вёле. Нормандия. 1871

Пожароопасный сезон в области начался 15 апреля. Разработано 111 маршрутов наземного патрулирования лесов протяженностью 5,5 тыс. км и два маршрута авиационного патрулирования лесов протяженностью 1,5 тыс. км. Для видеомониторинга к работе подготовлено 18 камер — большая часть установлена на вышках сотовой связи. Чтобы обмениваться информацией там, где сотовая связь не работает, в лесничествах подготовлено к работе 10 спутниковых телефонов.

Соглашения о взаимодействии по вопросам пожаротушения с профильными ведомствами Ярославской, Кировской, Нижегородской, Вологодской и Ивановской областями продлили. Запланированы областные учения по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров и вводные тренировки для проверки реагирования диспетчерских служб.

Лесопожарные команды прошли теоретическое обучение тактике и технологии тушения лесных пожаров. Общая численность сил и средств, которые могут быть задействованы в тушении возгораний, составляет 276 групп, 1342 человека, 768 единицы техники и 1864 единицы оборудования. В конце мая планируется получить два БАТа и два автомобиля ГАЗ-66 с модулями от Минобороны.

Глава региона Сергей Ситников подчеркнул, что службы должны взаимодействовать, чтобы оперативно реагировать на риски пожаров — в том числе и при угрозе перехода огня от пала травы на лесные массивы.

«Представляем себе ситуацию, на лесной массив идет огонь от пала травы, а зона вашей ответственности начинается с границы лесного массива. Как будете действовать?» — обратился к руководителю департамента лесного хозяйства губернатор.

«Мы для себя приняли позицию, что на любое возгорание мы выезжаем в рамках мониторинга. И при наличии угрозы принимаем все меры по тушению, независимо от того, какая это категория земель, потому что самое главное — не упустить время. И считаем, что статистика по снижению количества пожаров в мае как раз является результатом такого подхода», — сообщил директор департамента лесного хозяйства Костромской области Александр Голубев.

«Иногда с Рослесхозом возникает дискуссия на предмет того, где проходит зона ответственности. Наша позиция, что зона ответственности проходит абсолютно везде, где пожар может перейти на лес. Поэтому необходимо работать слаженно во взаимодействии со всеми профильными службами, в том числе с нашими областными пожарными отрядами. Убедительно прошу, чтобы инспекция посмотрела, в каком состоянии находится техника, а также актуализировала локализацию тракторов, которые имеют плуги и в состоянии провести опашку», — заявил Ситников.