Приозерск, Ленинградская область, 17 апреля, 2017, 17:33 — ИА Регнум. В Приозерском районе Ленинградской области сегодня, 17 апреля, заложили первый камень в фундамент радиотелескопа нового поколения проекта РТ-13. Новый радиотелескоп появится на территории обсерватории «Светлое», сообщили в пресс-службе правительства Ленообласти.

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«Систему, которая по ряду характеристик значительно превосходит зарубежные аналоги, планируется построить к 2018 году. Инвестиции в строительство оцениваются в 600 млн рублей», — отметили власти региона.

Как отмечается, радиотелескоп в Ленинградской области будет взаимодействовать с оборудованием, установленным в Карачаево-Черкесии и Бурятии. Это должно снизить погрешности при определении наземных координат системой ГЛОНАСС. Кроме того, РТ-13 будет использоваться для фундаментальных научных исследований.

Радиоастрономическая обсерватория «Светлое» основана Институтом прикладной астрономии РАН в 1996 году. Главный инструмент обсерватории — радиотелескоп РТФ-32. С 2011 года в «Светлом» работает квантово-оптическая система «Сажень-ТМ-БИС», благодаря которой ученые определяют точные координаты космических аппаратов системы ГЛОНАСС.

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