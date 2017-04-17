Ярославль, 17 апреля, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Проблему отказа родителей от туберкулинодиагностики и вакцинации детей от полиомиелита обсудили в Ярославле на симпозиуме врачей и научных сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Yarregion.ru Симпозиум в Ярославле

Проблема в Ярославской области встала особенно остро в 2016 году, когда профилактической иммунодиагностикой в регионе было охвачено 96% детей и подростков. От ее проведения отказались родители и иные законные представители 988 детей. Основным барьером на пути к универсальной вакцинации является отсутствие у родителей уверенности в ее эффективности.

«В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области практически ежедневно поступают обращения по вопросам обсуждаемой тематики. Нашей основной задачей сегодня должна стать выработка общей концепции по руководству к действию всех заинтересованных участников процесса. Профессиональное и родительское сообщество достаточно давно обсуждают эту проблему, пытаясь найти консолидированное и не вступающее в противоречие с охраной здоровья детей решение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM детский омбудсмен Михаил Крупин.

В симпозиуме приняли участие ярославские и московские врачи, сотрудники органов исполнительной власти, управления Роспотребнадзора, депутаты Ярославской областной Думы, члены экспертного общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в регионе, представители родительского сообщества, а также председатель Национальной комиссии по диагностике полиомиелита и острых вялых параличе, эксперт Всемирной организации здравоохранения по полиомиелиту Армен Шакарян.

Как сообщила директор ГБУЗ ЯО «Областная клиническая туберкулезная больница» Анна Виноградова, в Ярославской области в 2016 году показатель заболеваемости всеми формами туберкулеза у детей составил 12,5 на 100 тысяч детского населения, а у подростков — 32,3 на 100 тысяч подросткового населения. Более чем в 50% случаев заболевание протекает бессимптомно, поэтому ранняя диагностика туберкулеза крайне важна.