Вашингтон, 17 апреля, 2017, 16:58 — ИА Регнум.



Pentagon.gov Гейдар Алиев в США. 1997

В начале встречи Уильям Клинтон и Гейдар Алиев обменялись приветствиями. Азербайджанский лидер выразил благодарность за встречу. В ходе беседы стороны коснулись переговорного процесса по Нагорному Карабаху и Лиссабонских договоренностей.

«Президент [Гейдар] Алиев: Ваше переизбрание на новый срок — это большой успех. Мы ожидаем, что Вы предпримите новые шаги для углубления американо-азербайджанских отношений и поможете Азербайджану решить проблемы, с которыми он столкнулся. Кавказский регион имеет стратегическое значение для США. Я знаю, что Вы смотрите в этом направлении, но необходимо ускорить этот процесс.

Президент [Уильям] Клинтон: Надеюсь, что мы сможем ускорить этот процесс. Мы впечатлены тем прогрессом, который Вы зафиксировали в Вашей стране в весьма тяжелых условиях.

Президент Алиев: Да.

Президент Клинтон: Надеюсь, они продолжат укрепляться и думаю, что Конгресс станет более открытым в отношении Азербайджана, поскольку Вы демонстрируете прогресс в продвижении демократии и прав человека. И если нам удастся решить проблему Нагорного Карабаха, я думаю, не будет никаких ограничений, чтобы отношения между нашими странами углублялись. Когда мы встретились впервые, я знал, что Вашу страну ожидает хорошее будущее благодаря энергетическим ресурсам и географическому положению, которое занимает Азербайджан. Принятые Вами решения окажут серьезное воздействие на Азербайджан и народы региона.

Президент Алиев: Вы правы. Нам удалось создать политическую и общественную стабильность в Азербайджане. Демократическое развитие, рыночная экономика и защита прав человека — процессы, которые продолжаются. Мы уже осуществляем эту политику, и это стратегический путь нашей страны.

Для Азербайджана наиболее сложной проблемой является нагорно-карабахский конфликт. Я Вам представил детали в ходе нашей предыдущей встречи. Это мы хотели, чтобы США стали сопредседателем Минской группы. Мы очень много усилий вложили в это. Упорство Азербайджана привело к формату трех сопредседателей. Мы Вам доверяем больше, чем кому-либо, и думаем, что США могут сыграть более важную роль, чем кто-либо. Даже дети в Азербайджане верят в президента Клинтона.

Президент Клинтон: Может, Вам следует заниматься моим PR-ом!

Президент Алиев: Я буду очень рад приехать и пропагандировать Ваше видение внешней политики. Я знаю, Вы сделали многое. Вы расширили НАТО, несмотря на поднятую Россией шумиху — Вы сделали это. Это было значимой победой и Вашей победой. Когда я посетил Конгресс, Конгресс собирался голосовать, и это помешало нашим дискуссиям. Я узнал, что это впервые, что Вы представляете настолько сбалансированный бюджет, и Вы достигли Вашей цели. Это была существенная работа. И Вы создали 10 млн рабочих мест.

Президент Клинтон: Он может заниматься моим PR-ом. Надо позвать сюда моего пресс-секретаря…»

Продолжение следует…