Открытие новой ярославской ПГУ перенесли на лето
Тутаев, Ярославская область, 17 апреля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Первую очередь новой парогазовой теплоэлектростанции в Тутаеве планируется запустить летом 2017 года. Об этом ИА REGNUM рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.
«В настоящий момент ведутся работы. Сейчас идет согласование по дальнейшему финансированию этого объекта. И если все нормально решится, то в этом году будет запущена первая очередь летом», — заявил чиновник.
Ранее ИА REGNUM сообщал, что Внешэкономбанк (ВЭБ), кредитующий строительство, взял паузу из-за уточняющих вопросов по функционированию ПГУ. При этом в декабре «Ярославская генерирующая компания» (ЯГК) анонсировала завершение строительства и подготовку к запуску станции.
Тутаевская ПГУ после сдачи в эксплуатацию сможет обеспечить теплом и электроэнергией Тутаев и близлежащие территории. Ее строительство было начато еще в 2011 году, а сдача в эксплуатацию планировалась на 2013 год. Работы были приостановлены из-за задолженности перед генеральным подрядчиком — «ОДК — Газовые турбины». Изначально стоимость строительства оценивалась в 2,5 млрд рублей.