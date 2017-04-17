Тутаев, Ярославская область, 17 апреля, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Первую очередь новой парогазовой теплоэлектростанции в Тутаеве планируется запустить летом 2017 года. Об этом ИА REGNUM рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Yarregion.ru Тутаевская ПГУ

«В настоящий момент ведутся работы. Сейчас идет согласование по дальнейшему финансированию этого объекта. И если все нормально решится, то в этом году будет запущена первая очередь летом», — заявил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что Внешэкономбанк (ВЭБ), кредитующий строительство, взял паузу из-за уточняющих вопросов по функционированию ПГУ. При этом в декабре «Ярославская генерирующая компания» (ЯГК) анонсировала завершение строительства и подготовку к запуску станции.

Тутаевская ПГУ после сдачи в эксплуатацию сможет обеспечить теплом и электроэнергией Тутаев и близлежащие территории. Ее строительство было начато еще в 2011 году, а сдача в эксплуатацию планировалась на 2013 год. Работы были приостановлены из-за задолженности перед генеральным подрядчиком — «ОДК — Газовые турбины». Изначально стоимость строительства оценивалась в 2,5 млрд рублей.