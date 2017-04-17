Москва, 17 апреля, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, в Арбитражном суде Московского округа мировым соглашением завершилось двухлетнее разбирательство между Федеральной антимонопольной службой и корпорацией Google, сообщили в ФАС.

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В рамках мирового соглашения удалось найти механизм устранения последствий, ранее выявленных ФАС России нарушений антимонопольного законодательства и обеспечить конкуренцию на рынках мобильных приложений, в первую очередь, мобильного поиска.

Суды двух инстанций подтвердили законность актов антимонопольного органа.

Признание нарушения ст. 10 Закона о защите конкуренции явилось основанием для наложения на компанию штрафа, предусмотренного статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушениях РФ, в размере 438 млн 067 тыс. 400 руб.

Google обратилась в ФАС России с предложением о заключении мирового соглашения. ФАС России, руководствуясь необходимостью устранения последствий нарушения и обеспечения конкуренции на рынке, подписал мировое соглашение.

Мировое соглашение между ФАС и Google заключено на срок 6 лет и 9 месяцев.

«Исполнение условий мирового соглашения будет являться эффективным механизмом обеспечения конкуренции между разработчиками мобильных приложений. Нам удалось найти баланс между необходимостью развития эко-системы Android и интересами сторонних разработчиков по продвижению своих мобильных приложений и сервисов на устройствах ОС «Андроид». Реализация соглашения окажет положительный эффект для рынка в целом, предоставив разработчикам дополнительные возможности по продвижению своих продуктов», — подчеркнул руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года ФАС России признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением).

ФАС России установила нарушение в действиях Google, которые приводили к запрету на предустановку конкурирующих приложений других разработчиков. В результате, из-за отказов другим производителям мобильных устройств, самый эффективный канал распространения приложений — предустановка — оказался полностью зарезервирован за Google. Были выявлены и другие нарушения.

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