Тюмень, 17 апреля, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Государственная дума опубликовала сведения о доходах депутатов за 2016 год. Декларационная кампания 2017 среди представителей «тюменской матрешки» показывает, что депутаты подвержены финансовым взлетам и падениям, как и стабильности, которая поступательно двигается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

monika1607 Матрешка

Самый высокий доход показал депутат-справедливоросс Александр Ремезков, представляющий Тюменскую область. Его доход в 2016 году составил 125,5 млн рублей. Ремезков владеет двумя земельными участками для сельскохозяйственного использования в 67 соток и 1,1 гектара. Автопарк парламентария состоит из мотоцикла BMW F650GS, катера Bayliner и прицепа BOAT TRAILER KARAVAN. Судя по декларации, Александр Ремезков не женат. Хотя еще в 2014 году у него был доход в два раза больше (331 млн рублей), супруга с доходом в 31 млн руб и земельным участком в Австрии. Тогда Александр Ремезков представлял Краснодарский край.

Член политсовета ЛДПР Владимир Сысоев занимает вторую строчку по благосостоянию госдумовцев от «тюменской матрешки». Его доход составил 76,8 млн рублей за 2016 год. Тогда как в 2015 он задекларировал 14,5 млн рублей, то есть доход его вырос в три раза. Сысоев является владельцем земельного участка под жилищное строительство в 16 соток, незавершенного жилого дома с пристроем и гаражом в 1071 кв. м, квартиры на 122 кв.м. Его не имеющая доходов за прошлый год супруга, владеет двумя квартирами на 75 и 124 кв.м., плюс автомобилем Toyota Land Cruiser 200 и гаражом на 33 «квадрата». Депутат владеет автомобилем Lexsus GS350, снегоходом Bearcat WT и прицепом.

Третье место среди госдумовских тюменцев занимает Павел Завальный, примечательный тем, что задекларировал доход за 2016 год в 15,7 млн рублей против предыдущих 30 млн рублей. То есть его ежегодная прибыль сократилась в два раза. В собственности Завального два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство размером 7 и 8 соток. Два жилых дома — 164 и 706 кв. м, четыре квартиры — 178,8 кв. м, 229,1 кв. м, 110,3 кв. м, 245,7 кв.м., и гаражный бокс на 33 кв.м. Его супруга имеет мизерный годовой доход в 78 тыс. рублей и владеет земельным участком на 60 соток. В автопарке Завального — Lexus LX 570, Porsche Cayenne Turbo. У его супруги два Mercedes-Benz: S 450 и S 500 4MATIC.

Представитель ХМАО Александр Сидоров, более известный, как бывший глава Сургута, задекларировал 10,4 млн рублей дохода. И более ничего. Его супруга получила за 2016 год 1,3 млн рублей. Владеет земельным участком в 23 сотки, жилым домом на 545 кв. метров, двумя иномарками Land Rover и Toyota RAV-4.

Первый заместитель председателя комитета по безопасности Эрнест Валеев задекларировал 5,4 млн рублей дохода, что ненамного меньше прежних 5,9 миллионов, и автомобиль Lexsus PX 350. Его жена получила 1,7 млн рублей. В ее собственности вся недвижимость: квартира на 109,6 кв. м, жилой дом на 250 кв. м и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 19 соток.

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, представляющий Тюменскую область, задекларировал за 2016 год 5,5 млн рублей, разбогатев на 600 тыс. рублей. За ним числится три земельных участка под ИЖС — 17, 22 и 12 соток. Дачный дом на 122 кв. м, две квартиры на 134 и 422 кв.м. Примечательно, что его супруга не имеет доходов, но владеет тремя квартирами и дачным домом на 188 кв.м. Также на нее зарегистрирована Toyota Avensis.

Депутат Владимир Пушкарев задекларировал доход в 4,2 млн рублей. Его жена — миллион рублей. Супруги Пушкаревы в общедолевой собственности владеют земельным участком на 12 соток, жилым домом на 150 кв. м. Квартира на 36 квадратов записана на парламентария, зато автопарк записан на жену — Toyota Corolla и пикап на базе Нивы ВИС234 600−30.

Депутат Татьяна Гоголева отчиталась за 3,8 млн рублей дохода в 2016 году. В ее собственности жилой дом на 99 кв. м, половина квартиры на 82,8 кв. м, участок под индивидуальное строительство на 10 соток и автомобиль Nissan Note. Вторая половина у парламентария, согласно декларации, отсутствует.

Единоросс Иван Квитка получил за 2016 год 4,6 млн рублей, показав стабильность доходов. Он единолично владеет четырьмя квартирами 28, 60, 66 и 86 кв.м. А также автомобилем Land Rover Range Rover Sport. Его супруга задекларировала доход в 2,1 млн рублей, а ребенок — в 152 тыс.рублей.

Доходы представителя ЯНАО Григория Ледкова стали больше за год на миллион и составили в 2016 году 5,4 млн рублей, увеличив прежнюю декларацию на 700 тысяч рублей. В личном автопарке парламентария два Chevrolet Tahoe и Toyota land Cruiser 200. Из трех указанных в декларации детей, один не имеет ничего, двое других, как и родители — в общей долевой собственности квартир на 62 и 74 кв. метра. Отметим, что супруга депутата указала доход за минувший год в 12 тыс. рублей.

Самые низкие доходы среди госдумовцев «тюменской матрешки» показал Николай Брыкин. Он задекларировал 2,3 млн рублей. В его собственности два участка под ИЖС на 27 и 10 соток, а также два жилых дома на 502 и 237 квадратов. Его супруга, заработавшая 153 тысяч рублей владеет двумя участками под ИЖС на четыре и 36 соток. Плюс ей принадлежит четыре дома на 59, 78, 188 и 298 кв.м. И весь транспорт семьи — Toyota Land Cruiser, катер Sea Ray 185 S и автоприцеп.