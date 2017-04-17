Санкт-Петербург, 17 апреля, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал жалобу на отказ Василеостровского районного суда принять к рассмотрению иск об оспаривании распоряжения Смольного о подготовке к передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви.

Айтен Юран В фокусе Исаакиевский собор.

В начале марта 2017 года городской суд отказался рассмотреть аналогичную жалобу на решение районного суда. Как сообщают СМИ, в этот раз жалоба зарегистрирована в городском суде в связи с появлением вновь открывшихся обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, Василеостровский районный суд в конце января отказался рассматривать иск 20-ти заявителей к Комитету имущественных отношений (КИО) по «делу Исаакия». Истцы требовали признать незаконным распоряжение о подготовке процедуры передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ. По их мнению, Смольный признал, что требуемой по федеральному закону заявки РПЦ с просьбой передать ей собор еще не поступало, а значит подготовка к передаче собора — незаконна. Жалоба на отказное определение районного суда была отправлена в городской суд.

В начале марта Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ Василеостровского районного суда рассматривать иск о незаконности передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ.

Спустя несколько дней, 15 марта, Смольнинский районный суд, вслед за Василеостровским, также отказался рассматривать «дело Исаакия» по существу, так как распоряжение КИО якобы не нарушает прав истцов и вообще не несет никаких правовых последствий. При этом в суде было установлено, что РПЦ так и не направила в Смольный необходимое по федеральному закону заявление о желании получить в безвозмездное пользование Исаакиевский собор. Этот отказ Смольнинского суда рассмотреть дело по существу также обжалован в горсуде.

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Напомним, 10 января 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты в городе, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. За прошедшее время РПЦ так и не прислала в Смольный официальную заявку с просьбой о передаче Исаакиевского собора.

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. Решение о назначении референдума или отказе в его проведении может быть принято Заксобранием Петербурга 26 апреля.

Сторонники скорейшей передачи Исаакия в руки РПЦ предлагали сделать это к Пасхе, 16 апреля. Однако этого не произошло. Тем временем в СМИ прозвучала новая дата возможной смены статуса собора — 12 июля, День святых Петра и Павла. Однако противники передачи Исаакия церкви считают эти сообщения всего лишь провокационными слухами.