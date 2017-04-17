Калининград, 17 апреля, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Калининградские студенты и блогеры провели импровизированный социологический опрос на злободневную для Калининграда тему — увековечивание имени кёнигсбергской поэтессы, члена нацистской партии Агнес Мигель. Видео опроса опубликовал информационный портал ГТРК «Калининград», вызвав общественный резонанс в регионе.

Акция протеста в Германии против культа Агнес Мигель

Практически все опрошенные калининградцы заявили, что не знают имени Агнес Мигель. При этом горожане в подавляющем большинстве высказались против увековечивания поэтессы.

Установку таблички поддержала лишь одна респондентка, высказав мнение, что «это же (руководство Мигель женской ячейки НСДАП. — ИА REGNUM ) не вечно было». «Пусть будет табличка, всё равно это история. Гофмана есть табличка, Канта есть табличка, пускай будет и её табличка», — сказала калининградка. Ещё один респондент на вопрос о мемориальной доске ответил, что «сначала надо почитать об этом человеке, может, она сделала что-то хорошее для нашей области».

Другие калининградцы так ответили о том, стоит ли хранить памяти Агнес Мигель:

«Я не вижу никакого смысла увековечивать память. Надо помнить о великих людей, о добрых людей. А это символ для идиотов».

«Табличка не нужна, она (Мигель) же настраивала против нас».

«Хочу сказать, что всё, что касается фашизма, должно быть проклято. Люди должны помнить и проклинать, потому что страшнее фашизма ничего нет. У меня дед брал Кёнигсберг, был ранен в зоопарке (на территории Кёнигсбергского зоопарка в апреле 1945 года проходили ожесточённые бои. — ИА REGNUM ). Моя мама из Смоленской области, где прошлась война… Сегодня поколение 90-х впитала американизмы. А мы должны помнить, что мы — русские и не поклоняться макдональсам и пепсиколам».

«Мне на самом деле не близка вся эта история вокруг германизации нашего города. Нашу историю нужно чтить и уважать».

«Считаем, что это глупо как минимум. Это все равно что покупать кексы с названием «Гитлер». Мы так долго боролись с фашизмом, и теперь всё это гробим, выставляя фашистские знаки» (ответ двух школьниц).

«Думаю, что у нас есть много своих поэтов, которым стоит воздвигать таблички. Не будем на сторону метаться».

«По Нюрнбергскому трибуналу все сотрудники гитлеровской Германии должны нести ответственность за преступления, поэтому их имена не должны быть увековечены в современном цивилизованном обществе».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что чиновники Калининградской области не раз потворствовали популяризации имени нацистской поэтессы Агнес Мигель. Вот лишь некоторая хроника.

1992 год. В Калининграде была установлена мемориальная доска Мигель на доме, где обитала поэтесса (при этом улица носит имя героя Великой Отечественной войны сержанта Василия Колоскова).

2000 год. Доску Мигель установили в г. Правдинске на здание Центра помощи детям «Берег надежды», где до войны была школа, в которой училась поэтесса.

2012 год. На острове Канта в Калининграде была установлена мемориальная таблица с именами «знаменитых жителей Кёнигсберга». Среди них — Мигель. Доска была создана при финансировании немецкого благотворительного общества «Помощи Восточной Пруссии» и одобрена правительством Калининградской области.

2015 год. Государственное учреждение Калининградский области — «Детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» — внесло в список краеведческого ориентирования здание, где училась Мигель (с формулировкой — «школа, в которой училась поэтесса Агнес Мигель»).

2016 год. Государственное учреждение культуры «Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области» внёс в список объектов культурного наследия — цитируем — «Здание школы имени Агнесс Мигель».

В настоящее время все памятные знаки по предписанию прокуратуры демонтированы.

Мигель как идейная нацистка в 1944 году была включена в «Список талантливых от Бога», одобренный Гитлером как «выдающееся национальное достояние». С приходом к власти нацистов Мигель вместе с восемью десятками немецких писателей подписала «Клятву верности» Гитлеру. Известны её слова: «Мы должны стать единым национал-социалистическим государством или нас не будет! Это стало бы закатом не только Германии, это стало бы закатом и белого человека».

В современной Германии имя Мигель под запретом.

Авторами соцопроса стали студентка Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Надежда Груздева, студентка калининградского филиала Московского финансово-юридического университета Ирина Хавула и блогер Андрей Озерцов.