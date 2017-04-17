Ярославль, 17 апреля, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Ярославля появится спортивный комплекс с бассейном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Pixabay.com Бассейн

На участке площадью почти 21 000 квадратных метров появится двухэтажный спортивный комплекс общей площадью в 9 тысяч квадратных метров. В нем будет два бассейна — длиной 10 и 25 метров, поле с искусственным льдом, несколько спортзалов — для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, гандбол. Проект реализуется в рамках проекта «Газпром — Ярославской области».

Строительство этого объекта начнется в этом году. Презентовать проект планируют завтра, во время визита в Ярославль главы «Газпрома» Алексея Миллера.

В Ярославле в этом месяце уже открылся аквапарк, в прошлом заработала адаптивная спортшкола с бассейном. В ближайшее время ожидается открытие фитнес-центра, где будет бассейн с морской водой.

В 2015 на средства «Газпрома» в Ярославской области был построен ФОК в городе Мышкине, однако затем компания свернула социальные проекты в регионе в связи с высокой задолженностью за газ. В 2017 году врио губернатора Дмитрий Миронов заявил о «перезагрузке» отношений с Газпромом, область пообещала погасить все долги в течение 5 лет.