Москва, 17 апреля, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В России 84% граждан ощущают тревогу по поводу возможности террористических актов в стране. 14% сохраняют спокойствие. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

82% опрошенных считают, что теракты в стране могут произойти в ближайшее время. 12% говорят, что это маловероятно.

Практически каждый второй респондент (45%) считает, что теракт в метро Санкт-Петербурга организовали «исламские экстремисты», каждый третий — «международные террористы» (30%), 16% думают, что «внешние враги».

По мнению 48% респондентов подобные все теракты в принципе невозможно предотвратить. 27% заявляют о плохой, неквалифицированной работе полиции и спецслужб.

Кроме того, у жителей России снизилась уверенность в том, что российские спецслужбы и МВД смогут защитить население от новых терактов. Так, если в марте 2016 года в защиту российских спецслужб верили 59%, то в апреле 2017 года их число уменьшилось до 47%.

Опрос проведен 7 — 10 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в стационарах Санкт-Петербурга по данным на 17 апреля находятся 38 человек, пострадавших во время теракта в метро днем 3 апреля 2017 года. К настоящему времени число жертв взрыва вагоне поезда метрополитена достигло 14 человек.

Напомним, по данным СКР, взрыв в вагоне метрополитена совершил Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, выходец из Киргизии, гражданин России. Он также погиб. По подозрению в причастности к теракту в метро задержаны восемь выходцев из Средней Азии — шесть в Петербурге и двое в Москве. Все они арестованы на два месяца.

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