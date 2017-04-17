Пекин, 17 апреля, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Французский автоконцерн Citroen представил публике первые снимки серийной версии кроссовера Citroen C5 Aircross SUV. Официальная презентация новинки от Citroen состоится уже 21 апреля. Начало продаж в Китае намечено на III квартал 2017 года.

Autohome.com.cn Citroen C5 Aircross SUV

Автолюбители оценили агрессивный дизайн новинки, которая отдаленно напоминает обновленный Citroen C5, который также будет впервые продемонстрирован публике на Шанхайском автошоу, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобиль построен на платформе другого французского кроссовера — Peugeot 3008. Новый Citroen C5 Aircross SUV будет оснащен 1,6-литровым турбированным мотором мощностью 167 л.с. и 1,8-литровым турбированным двигателем, мощность которого составит 204 л.с.

По неподтвержденным данным, позднее на рынке появятся версии с 2,0-литровым турбодизелем, а также гибридная и семиместная модели. Вне зависимости от типа и версии двигателя, новинка будет оснащена 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Сборка Citroen C5 Aircross SUV будет осуществляться на совместном предприятии Dongfeng-PSA. Стоимость новинки в базовой комплектации составит около 195 тыс. юаней. Автомобиль в самой полной комплектации обойдется китайскому покупателю в 290 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2019 году китайский авторынок ждет пополнение от Volkswagen. Вместе с местным производителем FAW компания выпустит линейку бюджетных моделей на базе платформы PQ, которая принадлежала снятому в прошлом году с производства Volkswagen Golf VI.