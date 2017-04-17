Истра, Московская область, 17 апреля, 2017, 16:11 — ИА Регнум.



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Почти 50 случаев бешенства среди диких и домашних животных выявили за последнее время ветеринары Московской области. Как заявил в эфире «Радио 1» начальник главного управления ветеринарии региона Максим Ереза, вспышки заболевания зафиксированы в 24 районах Подмосковья.

Основное скоплении пораженных бешенством животных обнаружили в Коломенском, Лотошинском и Истринском районах. По словам Ерезы, главным источником бешенства стали плотоядные: лисы и енотовидные собаки. От их укусов страдает даже крупных рогатый скот.

«На данный момент у нас 46 случаев бешенства в 24 муниципальных районах. 23 случая — это лисицы, шесть енотовидных собак, семь домашних собак, восемь кошек, один пятимесячный бык и даже один лось. Крупный рогатый скот заражается от укусов: лисы забегают на подворья», — пояснил он.

Отметим, что Истринский и Лотошинский районы Подмосковья лидируют по числу зарегистрированных случаев заболевания бешенством не первый год. В 2016 году там выявили не менее 35 случаев опасного заболевания.