Нижний Новгород, 17 апреля, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Росприроднадзор выявил в Нижегородской области свалку промышленных отходов, нанесшую ущерб окружающей среде на сотни миллионов рублей.

Росприроднадзор Нефтесодержащие отходы сливаются прямо на грунт

По данным Росприроднадзора, в Кстовском районе области на территории Большемокринского сельсовета была обнаружена промзона, на территории которой осуществляется деятельность по очистке железнодорожных цистерн от остатков серной и азотной кислоты, а также нефтепродуктов.

В рамках этой деятельности кислоты сливаются в пластиковые емкости и вывозятся в неустановленном направлении. Выгрузка нефтешламов осуществляется на рельеф местности. Складируемые на открытом грунте нефтесодержащие отходы вышли за пределы промплощадки к границе водного объекта.

Кроме того, на данной территории осуществляется деятельность по распилке цистерн перевозящих кислоты, твердые остатки из которых также вывозятся в неизвестном направлении.

Фактически данная территория превращена в незаконную свалку промышленных отходов, к деятельности которой могут быть причастны крупные предприятия района, не осуществляющие утилизацию своих отходов законным способом.

Росприроднадзор и природоохранная прокуратура готовят материалы для передачи в следственные органы для возбуждения уголовного дела по фактам совершения экологических преступлений с причинением многомиллионного ущерба окружающей среде.