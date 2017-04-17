Москва, 17 апреля, 2017, 15:47 — ИА Регнум.



Ilya Plekhanov Lada Largus

Среди продаж минивэнов за январь и февраль 2017 года лидирует LADA Largus, результаты исследования опубликовало 17 апреля агентство «Автостат Инфо».

За обозначенный период «АвтоВАЗ» продал 3301 Largus, выручив при этом более 2 млрд рублей. Доля продаж LADA Largus среди продаж всех минивэнов в Росии составила 84%, что сделало данную модель бесспорным лидером.

Второе место заняла модель Alphard от Toyota, размер продаж не сравнится с Largus, компанией было продано всего 54 машины на сумму 193,21 млн рублей.

Третье место в рейтинге заняла KIA с её минивэном Venga, продано 111 автомобилей, выручено 98,69 млн рублей.

Mercedes-Benz продал за обозначенный период всего 19 машин B-Class, получив с этого доход в 33,02 млн рублей и заняв четвертую строчку рейтинга. Citroen реализовала 22 C3 Picasso на сумму 20,11 млн рублей, таким образом заняв последнее место в ТОП-5.

Как сообщает «Автостат Инфо», за январь и февраль 2017 года в России продали 3386 новых минивэнов на сумму 2,45 млрд рублей. За аналогичный период 2016 года машин данного класса было продано на сумму 3,22 млрд рублей. Таким образом, зафиксировано падение продаж минивэнов в России на 36,1% относительно аналогичных показателей 2016 года.