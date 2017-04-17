Радио REGNUM: второй выпуск за 17 апреля
Москва, 17 апреля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Президент РФ ратифицировал договор о военном сотрудничестве с Узбекистаном;
- МИД РФ надеется на благоразумие США по поводу КНДР;
- Граждане РФ не исключают войны между Россией и США;
- Лавров ответил на призыв помощника Трампа начать «жесткие переговоры» с РФ;
- Назначен врио губернатора Свердловской области;
- Правительство РФ одобрит доразведку Балтики.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/272