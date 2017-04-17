Пхеньян, 17 апреля, 2017, 15:37 — ИА Регнум.



(stephan) Флаги КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил солидарность с президентом Сирии и народом республики, которые, «срывают акты агрессии всех враждебных сил». Об этом говорится в телеграмме, направленной главой КНДР Башару Асаду, сообщает информационное агентство ЦТАК.

Телеграмма направлена по случаю 71-й годовщины независимости САР. Глава КНДР поздравил «главу сирийского государства, дружественное правительство и народ этой страны со знаменательной датой».

Также Ким Чен Ын осудил ракетную атаку США по сирийскому аэродрому, заявив, что власти страны готовы «оказывать поддержку справедливому курсу правительства и сирийскому народу».

«Мы еще раз выражаем нашу решительную поддержку и солидарность действиям сирийского правительства и народа республики по достижению справедливости», — говорится в телеграмме.

Ракетный удар по «Шайрату» Пентагон осуществил 7 апреля без санкции Совета безопасности ООН. Россия осудила эти действия как акт агрессии.

Операция стала ответом Вашингтона на химическую атаку, которую якобы предпринял президент Сирии Башар Асад в отношении мирных граждан собственной страны.