Омск, 17 апреля, 2017, 15:28 — ИА Регнум.



geralt Фигуры на шахматной доске

Один из двух претендентов на пост мэра Омска, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов за два дня до голосования по выборам мэра города снял свою кандидатуру. Он сослался на состояние здоровья. По мнению председателя горсовета Галины Горст, в сложившихся обстоятельствах конкурс, который был назначен на 19 апреля, придется признать несостоявшимся.

«Конкурсная комиссия нам представила две кандидатуры, — рассказала Горст «Новому Омску». — Именно с этими кандидатурами нами подготовлен пакет документов на заседание 19 апреля. Несмотря на то, что сегодня поступило заявление от одного из кандидатов о снятии кандидатуры по состоянию здоровья, заседание состоится именно с этой повесткой. Процедура выборов мэра будет запущена, но определяться должны будут депутаты. В том случае, если кандидат не набирает 21 голос, горсовет вправе либо перенести голосование на следующее заседание, либо признать, что конкурс не состоялся и предложить конкурсной комиссии по новой провести всю процедуру».

Оценивая шансы оставшегося кандидата — предпринимателя Андрея Ерошевича, Галина Горст сказала, что городом должен руководить «более зрелый, опытный человек». «Я могу и воздержаться на голосовании», — добавила она.

«Думаю, что Андрей Ерошевич сам снимет свою кандидатуру, — убежден вице-спикер Алексей Сокин. — Да никто ему и не даст участвовать до конца. Он, как человек системы, снимет свою кандидатуру. Вопрос времени: сегодня, завтра или в среду с утра. Это мое предположение. Дальше выборы признаются несостоявшимися, назначается новый этап по подаче заявлений. Новые кандидаты, новая процедура. Думаю, что на рубеже июня-июля мы должны выйти на решение».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вице-губернатор Гребенщиков отказался от участия в выборах мэра Омска

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время мэром Омска является Вячеслав Двораковский. На досрочных выборах в 2012 году он получил 49,35% голосов избирателей при явке чуть более 16%. Срок его полномочий на этом посту завершается в июле 2017 года. Теперь мэра Омска будут выбирать депутаты горсовета, так как прямые выборы градоначальника были отменены в 2015 году. Двораковский ранее заявил, что не будет претендовать на должность мэра.

Процедура выборов началась в этом году. Изначально о желании бороться за пост мэра заявили 23 человека, зарегистрированы были 17 кандидатов. Один из них — вице-премьер региона Станислав Гребенщиков — уже после регистрации уведомил комиссию о добровольном отказе от рассмотрения своей кандидатуры по состоянию здоровья. Из оставшихся 16 кандидатов 14 апреля комиссия выбрала двух — Куприянова и Ерошевича.