Москва, 17 апреля, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Правительство РФ настаивает на сохранении моратория на повышение налоговых платежей для бизнеса, заявил Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным накануне отчета в Госдуме.

Kremlin. ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

«Несмотря на довольно значительные трудности, которые у нас были в последние годы в экономике, мы по поручению президента сохраняем мораторий на увеличение налогов», — сказал Медведев.

Одновременно правительство готовит предложения на будущее, каким образом могла бы выглядеть налоговая система в последующий период, проинформировал он.

Кроме того, правительство намерено и дальше поддерживать внутренний баланс доходов и расходов, помогая субъектам РФ. «Задача федеральной бюджетной системы заключается в том, чтобы балансировать эти различия и выделять соответствующие средства», — констатировал он.

Так, в 2016 году общий объем дотаций, субсидий и трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов составил 1,5 трлн рублей.

Отчет правительства состоится в Госдуме 19 апреля.