Москва, 17 апреля, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Оценивать выводы экспертов о ленте «Матильда», по меньшей мере, странно, так как фильм еще не готов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM».

Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

«Дело в том, что фильм до сих пор не готов, — говорит представитель Кремля. — Пытаться оценивать фильм в такой ситуации, по меньшей мере, странно».

При этом Песков добавил, что он не располагает информацией о том, какие именно эксперты оценивали фильм.

«Ведь эксперт эксперту — рознь, — говорит пресс-секретарь президента РФ. — Не зная, кто выносил оценку, в рамках каких полномочий, трудно о чем-то говорить».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 апреля депутат от «Единой России» Наталья Поклонская опубликовала публичный ответ заявителям, которые обращались по поводу фильма «Матильда».

«Специалисты полностью подтвердили доводы людей, которые выступают против публичной демонстрации данной картины», — отметила депутат.

Фильм «Матильда» российского режиссера Алексея Учителя получил широкую известность задолго до своей премьеры. Картину начали бурно обсуждать после того, как депутат Госдумы Поклонская заявила о намерении инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении религиозных чувств зрителей.

Недовольство у противников фильма вызвал сюжет картины, согласно которому будущий российский император Николай II был увлечен балериной Кшесинской. Узнав о том, что будущий император показан в роли любовника актрисы, противники картины обратились к Поклонской.

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