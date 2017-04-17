Урумчи, Китай, 17 апреля, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР сообщили о выделении 14,4 млрд юаней на модернизацию существующих и строительство новых аэропортовых комплексов на территории региона. Данная мера направлена на развитие транспортной инфраструктуры и привлечение иностранных инвестиций в регион.

Ande27 Аэропорт Акс, Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР

Выделенные средства будут потрачены на строительство и модернизацию 17 аэропортов, 14 из которых являются транспортными, лишь 3 смогут принять пассажиров. До конца года власти планируют начать работы по модернизации аэродромов в Урумчи, Кашгаре, Аксу, Инине, Корле, а также в ряде других городов Синьцзяна, пишет «Синьхуа».

Новые аэропорты будут построены в Ютяне, Чжаосу, и Шаше. Последний будет введен в эксплуатацию до конца 2017 года. Данный аэропорт станет 19 воздушной гаванью, расположенной на территории Синьцзяна.

Кроме того, часть выделенных денег будет потрачена на модернизацию международного пассажирского аэропорта в Урумчи, где будут построены две дополнительные взлетно-посадочные полосы, а также здание нового пассажирского терминала.

Общая площадь нового терминала превысит 450 тыс. кв. метров. После ввода нового комплекса в эксплуатацию пассажиропоток аэропорта в Урумчи возрастет до 48 млн человек ежегодно.

В настоящее время на территории Синьцзяна действует 18 аэропортов. К 2025 году их численность возрастет до 33.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай продолжит строительство 30 аэропортовых комплексов и начнет возведение 44 новых аэродромов гражданского назначения в период с 2017 по 2020 гг.