Керчь, Крым, 17 апреля, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В Керчи фельдшер скорой помощи получил несколько ножевых ранений от пациента. По факту нападения полиция Керчи возбудила уголовное дело, сейчас проходят все необходимые следственные действия, сообщает «Керчь.ФМ» 17 апреля со ссылкой на пресс-службу полиции Керчи.

Ryk Neethling Нож

Инцидент произошел в Пасхальное воскресенье около 18:00. Скорая помощь была вызвана мужчиной, который сообщил, что его приятель «выпил краску». Когда бригада, состоявшая из санитара и фельдшера, приехала по адресу, выяснилось, что пациент крайне агрессивен. Он набросился на врачей с ножом и смог нанести удары фельдшеру в спину, грудь и ногу. Один из ножевых ударов повредил медику печень.

Несмотря на ранения, медик быстро сориентировался и выхватил нож у напавшего. После этого агрессивного мужчину связали и вызвали полицию.

Пострадавшего увезли в больницу на его же «скорой» и сразу прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Напавшего также госпитализировали — в психоневрологический диспансер.

Заведующая керченской станцией скорой помощи Ирина Нефедова отметила, что весь трудовой коллектив шокирован случившимся, в связи с инцидентом диспетчеров станции проинструктировали о более тщательном сборе информации при поступающих вызовах.