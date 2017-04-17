Воронеж, 17 апреля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Воронеж 16 апреля присоединился к празднованию христианского праздника Светлого Воскресения Христова. ИА REGNUM рассказывает, как горожане готовились к Пасхе и провели праздничные выходные.

Марина Каширская ИА REGNUM Введенская церковь в Воронеже

Марина Каширская ИА REGNUM Прихожане церкви Успения Пресвятой Богородицы накануне Пасхи

В преддверии праздника главными «сезонными» товарами стали ингредиенты для приготовления и украшения куличей, декор для пасхальных яиц и искусственные цветы. В Воронежском выставочном зале Союза художников в Пасхе приурочили выставку изделий народного промысла гжель: кроме традиционной расписной посуды в зале можно было увидеть керамические пасхальные яйца, ангелов, иконы и даже храмы.

Марина Каширская ИА REGNUM Торговля искусственными цветами на улицах города

Освящение куличей и пасхальных яиц в храмах — одна из традиций праздника. Для этого накануне Пасиа у всех церквей выставляют длинные столы, на которых прихожане могут разместить принесенную для освящения снедь. Правда, для тех, у кого не было времени самим ездить за благословением, воронежские предприниматели приготовили сюрприз. В некоторые магазины для освящения куличей приглашали священнослужителей, а затем продавали уже освященные продукты питания.

Марина Каширская ИА REGNUM Ангелы

Главным событием праздника стала торжественная пасхальная служба, которая совершалась в ночь с 15 на 16 апреля во всех храмах города. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершил крестный ход, пасхальную утреню и Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе. По традиции, перед собором накануне праздника 16 апреля установили двухметровое расписное пасхальное яйцо. В этот же день в Первомайском саду прошла благотворительная ярмарка.

Марина Каширская ИА REGNUM Куличи и крашеные яйца — главные атрибуты православной Пасхи

Богослужение началось в 23:00 и продолжалось несколько часов. Во время Божественной литургии из иерусалимского храма Гроба Господня в Воронеж прибыл благодатный огонь из Иерусалима. Позже его передали в другие воронежские храмы.

Кроме сотен жителей города, посетивших торжественное богослужение в Благовещенском соборе, был и губернатор Алексей Гордеев с супругой.

Марина Каширская ИА REGNUM Предпасхальная выставка в Воронежском выставочном зале Союза художников

Сам праздник воронежцы отмечают по-разному: кто-то отправляется на кладбище навестить могилы родственников, кто-то идет в церковь.

Марина Каширская ИА REGNUM Пасхальная ярмарка

Пасхальная неделя празднуется с 16 по 23 апреля, поэтому праздничные мероприятия еще не завершились. Всю неделю желающих будут пускать на колокольню Благовещенского кафедрального собора, где они смогу поучаствовать в звоне. В завершение недели в Городском дворце детей и молодежи пройдет пасхальная выставка-ярмарка.