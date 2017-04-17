Калуга, 17 апреля, 2017, 15:53 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На заседании

Комитет по правовому обеспечению местного самоуправления городской думы Калуги под председательством Александра Одиночникова одобрил поправки в бюджет областного центра, сообщает 17 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Доходная часть бюджета осталась без изменений, производится лишь перераспределение средств по предложениям главных распорядителей. За счёт экономии от проведения закупок на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, 1 млн рублей выделяется для оплаты задолженности за выполненные работы по паспортизации дорог.

1,8 млн рублей дополнительно выделяется на ремонт тротуаров и автодорог, 1,2 млн рублей — на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. 1,175 млн рублей выделяется на проведение ремонта дворов и межквартальных проездов. 300 тысяч рублей будет направлено на установку детских игровых комплексов.

7,25 млн рублей выделяется на проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей. 2,25 млн рублей — на выполнение работ по сносу аварийных домов. 4,1 млн рублей выделяется на устройство дренажа многофункционального спортивного зала и выполнение кадастровых работ.

Председатель комитета Александр Одиночников и депутат Татьяна Коняхина подняли вопрос о некачественном проведении проектировочных и строительных работ в ходе строительства спортивного зала на Грабцевском шоссе.

«Непонятно как был принят в эксплуатацию этот спортивный зал, если не была предусмотрена дренажная система, — отметил Александр Одиночников. — Следовало бы не выделять бюджетные средства на устранение недоработок, а выполнить все работы за счет проектировщиков и подрядчика».

Члены комитета приняли решение вынести данный вопрос на заседание думы и заслушать представителей управления строительства и архитектуры.

Также было решено признать утратившим силу постановление городской думы Калуги «Об установлении размера денежной компенсации на оплату лекарств детям-сиротам, воспитывающимся в приёмных семьях». Взамен будет принято постановление городской управы, которым предусматривается выделение средств не только детям-сиротам в приемных семьях, но и детям, находящимся под опекой.

Парламентарии поддержали предложение о досрочном прекращении полномочий депутата Ивана Романова на основании его личного заявления.

Были одобрены предложения по занесению в книгу почета города Калуги. Так, предлагается посмертно занести в книгу почета участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Григория Гавриловича Ермакова и директора завода «Калугаприбор» (с 1961 по 1988 годы) Рудольфа Яковлевича Крылова.

На заседании одобрены предложения о присвоении муниципальных почетных званий «заслуженный работник города Калуги». Почетное звание предлагается присвоить 38 калужанам — представителям образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, сельского хозяйства, промышленности, строительства и бизнеса.

Депутаты согласились провести городской праздник выпускников 24 июня 2017 года. Торжественное движение выпускников пройдет по маршруту: Площадь Победы, улица Кирова, улица Ленина, площадь Старый Торг. Концертная программа предусматривает порядка 30 номеров, в числе которых выступления творческих коллективов города, фаер-шоу и дискотека.