Оренбург, 17 апреля, 2017, 15:07 — ИА Регнум.



Пресс-служба УМВД по Оренбурсгкой области В озере Крестовка рыба не смогла выжить из-за недостатка кислорода

В Оренбургском районе Оренбургской области зафиксирован случай массовой гибели рыбы. В настоящее время устанавливается причина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, в озере Крестовка возле села Никольское рыба, преимущественно караси, задохнулась. Специалисты считают, что зимой, когда озеро сковал лед, надо было делать лунки для поступления кислорода. С потеплением лед растаял, а мертвая рыба поднялась на поверхность.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и других заинтересованных ведомств. Для проведения экспертизы будут взяты пробы, воды, грунта и погибшей рыбы. По окончании проверки полицейским предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение.