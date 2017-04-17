Оренбург, 17 апреля, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Сенатор Оренбургской области Елена Афанасьева за 2016 год заработала около 6,6 млн рублей. Представитель губернатора в Совете Федерации имеет в собственности земельный участок сельхозназначения площадью 1 тыс. кв. метров (176/1000 доли), жилой дом площадью 1100 кв. метров (176/1000 доли), нежилое помещение-офис площадью 55 кв. метров. Кроме того, в пользовании сенатора квартира площадью 172,2 кв. метра. Совместно с ребенком Елена Афанасьева пользуется квартирой площадью 129,8 кв. метров. Транспортных средств собственности не имеет. Напомним, в 2015 году доход сенатора составил около 6,8 млн рублей, в 2014 году — около 6,4 млн рублей.

Дмитрий Рузов Снегоболотоход Нева Марш

Представитель Закосбрания Оренбургской области в Совете Федерации Андрей Шевченко в 2016 году заработал 2,6 млн рублей, а его супруга — 1,5 млн рублей. В равных долях семейная пара владеет участком для размещения домов индивидуальной жилой застройки земли площадью 1163 кв. метра, жилым домом площадью 428 кв. метров и квартирой площадью 110 кв. метров, кладовкой, квартирой площадью 94 кв. метра. В собственности Андрея Шевченко две квартиры, два нежилых помещения, автомобиль БМВ X5, прицеп к легковому автомобилю, снегоболотоход и снегоход.

Супруга сенатора владеет двумя нежилыми помещениями, квартирой и автомобилем БМВ X1.

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Напомним, что Андрей Шевченко является сенатором с сентября 2016 года. После выборов в Заксобрание Шевченко сменил на посту сенатора Николая Пожиткова, представлявшего регион в Совете Федерации более 15 лет. Шевченко с 2000 года избирался депутатом Оренбургского горсовета. С 2004 года являлся председателем горсовета. В сентябре 2016 года по партсписку «Единой России» прошел в Законодательное собрание. Затем тайным голосованием большинством депутатских голосов избран сенатором.