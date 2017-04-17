Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2017, 14:42 — ИА Регнум.



Petr Kratochvil Иней на стекле

В Ростовской области вновь ожидается резкое изменение погоды. Причём, как предупреждают синоптики, заморозки могут погубить урожай. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС России 17 апреля.

Так, чрезвычайное ведомство распространило экстренное предупреждение, в котором говорится о понижении температуры воздуха ночью 20−21 апреля. Холодно будет как в районах Ростовской области, так и в городе-миллионнике. В частности, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 4 градусов мороза.

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Заморозки могут губительно сказаться на состоянии сельскохозяйственных культур, цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобное предупреждение было распространено на Дону неделю назад.

Между тем, в Ростове-на-Дону отопительный сезон завершился 10 апреля. Об этом свидетельствует постановление администрации областного центра, подписанное сити-менеджером Виталием Кушнаревым ещё 4 апреля. При этом жителей областного центра никто не предупредил о предстоящем отключении.