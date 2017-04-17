Москва, 17 апреля, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Предстоящий отчет в Госдуме обсудит президент РФ Владимир Путин с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым в ходе встречи, которая состоится 17 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Kremlin. ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев

«Президент занимается сегодня вопросами экономики. Президент будет общаться с председателем правительства Дмитрием Медведевым в контексте предстоящего 19 апреля выступления главы кабинета в Государственной думе перед депутатами», сказал Песков, отметив, что в ходе встречи речь пойдет о видении экономической тактики и стратегии, а также об имеющихся проблемах и достижениях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отчет главы правительства состоится 19 апреля. В связи с большим количеством вопросов Госдума меняет порядок работы. «Количество вопросов фактически будет в два раза больше, чем обычно — по пять вопросов от фракции и еще по вопросу от независимых депутатов. В этой связи понятно, что длительность проведения отчета правительства будет дольше. Это повлияет на наши темпы работы по рассмотрению текущей повестки законотворчества», — сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о проведении дополнительного заседания Госдумы 20 апреля.