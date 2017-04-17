Вашингтон, 17 апреля, 2017, 14:45 — ИА Регнум.



KAMiKAZOW Звездные войны

Джордж Лукас раскрыл главные идеи фильма «Звездные войны», это он сделал на праздничном мероприятии, посвященном 40-летнему юбилею вселенной, сообщает The Huffington Post.

В интервью, которое он дал актеру Уорику Дэвису, создатель Star Wars заявил, что его идея заключалась в том, что бы сделать фильм о приключениях, похожий на те, которые нравились ему в двенадцатилетнем возрасте.

«Он разрабатывался как фильм, подобный мифологии: «То за что мы выступаем». Ты собираешься войти в реальный мир, тебе 12 лет и ты собираешься выйти в большой мир, покидаешь своих родителей, находящихся в центре твоего внимания. Тебе страшно, ты не знаешь, что произойдет, и вот тебе несколько небольших указаний, на что ты должен обратить внимание: дружба, честность, доверие. Нужно вести себя правильно, жить на светлой стороне, избегая темную сторону», — рассказал Джордж Лукас.

«Я не должен этого говорить, и я не должен был это говорить ранее, но это фильм для 12-летних», подчеркнул режиссер.

Напомним, 14 апреля был опубликован первый тизер восьмого эпизода «Звездных войн».