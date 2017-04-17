Москва, 17 апреля, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Итоги референдума в Турцией не должны повлиять на отношения с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Турция и Россия

«Отношения с Турцией непростые, но, однозначно, партнерские и в экономической, и политической плоскостях. Нет никаких оснований сомневаться в их перспективах в результате проведенного референдума», — сказал парламентарий, выразив уверенность, что конструктив сохранится также в диалоге на астанинской площадке по сирийскому урегулированию.

«Мы уважаем право турецкого народа на определение конституционного строя своей страны. Это внутреннее дело Турции. Но, конечно, результаты референдума в пользу президентской формы правления с лишь небольшим перевесом демонстрируют, что называется, большую палитру мнений в турецком обществе», — рассуждает депутат. И здесь поддержка турецкой оппозиции в ряде европейских столиц говорит о том, что на Западе обеспокоены усилением позиций президента страны, указал Слуцкий.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11−12 дней после рассмотрения апелляций.