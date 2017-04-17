Калуга, 17 апреля, 2017, 14:42 — ИА Регнум. К 8 годам лишения свободы приговорил районный суд заместителя начальника женской исправительной колонии №7 УФСИН России по Калужской области. Она признана виновной в получении взяток в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Калуги Андрей Троицкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Осужденная занимала должность заместителя начальника учреждения и курировала воспитательную работу с осужденными. Судом было установлено, что в период с 2011 по 2014 годы она получила через посредника от четырех осужденных женщин взятки на общую сумму более 600 тысяч рублей. Деньги предлагались за особое покровительство, не привлечение осужденных к дисциплинарной ответственности при наличии на это оснований и многое другое.

Уголовное дело было возбуждено в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ и УФСИН России по Калужской области, а также поступивших в правоохранительные органы заявлений осужденных.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у обвиняемой на иждивении малолетнего ребенка, имеющего тяжелое заболевание, поэтому отбывание наказания отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужской исправительной колонии №7 возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя колонии. Следователи подозревают, что руководители женской колонии требовали от одной из осужденной и ее родственников передать им денежные средства, а также технику, мебель и стройматериалы, обещая за это облегчить условия отбывания наказания.