Москва, 17 апреля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О ратификации Договора между Россией и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества», сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В рамках договора страны смогут осуществлять взаимные поставки продукции военного назначения, которая включает вооружение, военную технику, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность), и информацию в военно-технической сфере.

Также договор позволяет выполнять работы по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники и оказывать военно-техническую помощь. Узбекистан и Россия смогут создавать совместные предприятия по разработке, производству, ремонту, модернизации и утилизации продукции военного назначения.

Перемещение продукции военного назначения с территории одной страны на территорию другой будет проводиться по выпискам из перечней, выдаваемым уполномоченными органами обеих стран, без принятия соответствующих решений о поставках продукции военного назначения и выдачи лицензий. Контракты смогут заключать как федеральные органы исполнительной власти, являющиеся госзаказчиками государственного оборонного заказа, так и организации, имеющие право на осуществление одного или нескольких видов деятельности в отношении продукции военного назначения.

Предусматривается, что сторона договора, поставившая продукцию военного назначения, вправе осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием (порядок которого будет определяться отдельным международным договором), а другая сторона должна обеспечить стороне-поставщику необходимые условия для осуществления такого контроля.

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Аналогичные договоры ранее были подписаны с Казахстаном, Арменией и Белоруссией.

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Договор был подписан в Москве 29 ноября 2016 года, 28 марта 2017 года он был ратифицирован узбекской стороной. Госдума РФ ратифицировала договор 5 апреля, Совфед одобрил закон 12 апреля 2017 года.