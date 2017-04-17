Симферополь, 17 апреля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. По крайней мере 40% населения Крыма будут привиты от гриппа в 2017 году. Об этом 17 апреля заявила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в эфире радио «Спутник в Крыму».

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«Идет планирование не только в целом по регионам, но и по контингенту, подлежащему иммунизации. Это будет не менее 40% от численности населения», — заявила Пеньковская.

«Для крымчан и жителей Севастополя вакцины будут абсолютно бесплатны, любой желающий может привиться», — подчеркнула она.

Кампания вакцинации стартует в сентябре, при этом Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю начал подготовку к вакцинации уже в марте, отметила глава крымского управления Роспотребнадзора.

В прошлом эпидемическом сезоне против гриппа привили 35% крымчан, и это существенно улучшило эпидемситуацию в регионе, указала Пеньковская.

В частности, в 2016 году было привито от гриппа более 670 тыс. человек в Республике Крым, и свыше 134 тыс. в Севастополе. В 2015 году в РК привили 590 тыс. человек, а в Севастополе — более 113 тыс. человек.