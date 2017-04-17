Москва, 17 апреля, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Письмо от политической партии «Коммунисты России», в котором предлагается ввести гарантированное право погребения каждого умершего гражданина РФ за счет государства, направлено министру труда РФ Максиму Топилину. Об этом, как передает RT, сообщил зампред ЦК партии Сергей Малинкович.

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«По подсчетам компартии «Коммунисты России», миллионы людей в России тревожатся, смогут ли близкие найти средства, чтобы проводить их в последний путь, — говорится в сообщении. — Для многих россиян, находящихся за чертой бедности, такая помощь имела бы очень важное значение».

Отмечается, что «Коммунисты России» предлагают выделять на расходы по гарантированному погребению каждого гражданина России от 30 до 50 тыс. рублей (в зависимости от региона).

По словам представителя ЦК партии, финансовые средства могут быть перераспределены на другие социальные нужды, если семья будет в состоянии захоронить родственника самостоятельно и не воспользуется помощью государства.