Москва, 17 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Симоновский суд Москвы отклонил представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России об обязательстве Алексея Навального не совершать новых административных правонарушений, сообщили в пресс-службе суда.

(сс) succo Суд

Согласно решению инстанции, представление уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по Москве о возложении на Навального дополнительной обязанности не совершать административных правонарушений было возвращено.

Это сделано на основании того, что каждый гражданин РФ обязан не совершать административных правонарушений и не требуется возлагать на осужденного эту обязанность дополнительно.

Основанием для обращения ФСИН в суд стал очередной административный арест Навального на 15 суток. Арестован он был в связи с неповиновением сотрудникам полиции в ходе несанкционированной акции протеста в Москве в конце марта.

Напомним, Навальный был признан виновным по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» и осужден на 15 суток ареста. За организацию несанкционированного мероприятия он оштрафован судом на 20 тыс. рублей.

26 марта в ряде городов России прошли несогласованные акции протеста против коррупции. Самые крупные акции, на которые вышли несколько тысяч человек, состоялись в Москве и Санкт-Петербурге. Столичная полиция задержала порядка 500 человек в ходе этой акции.