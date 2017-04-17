Москва, 17 апреля, 2017, 14:04 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Закон о ратификации российско-узбекского договора о военно-техническом сотрудничестве подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили 17 апреля в пресс-службе главы государства.

«Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что этот закон принят Госдумой 5 апреля 2017 года, а Совфедом одобрен 12 апреля 2017 года. Закон ратифицирует Договор о развитии военно-технического сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Согласно документу, Россия и Узбекистан могут осуществлять взаимные поставки продукции военного назначения, которая включает вооружение, военную технику, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальную собственность), и информацию в военно-технической сфере.

Кроме того, стороны могут создавать совместные предприятия и производства продукции военного назначения.

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В Москве документ был подписан 29 ноября 2016 года.

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Напомним, 5 апреля состоялся визит в Москву узбекского президента Шавката Мирзиеева. В ходе встречи было подписано совместное заявление глав двух государств и более 50 документов, направленных на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.