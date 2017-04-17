Калининград, 17 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В ближайшее время правительство РФ одобрит поручение президента Владимира Путина о расширении геологоразведки на Балтике в Калининградской области. Об этом накануне журналистам заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

Neftegaz.ru Месторождение Кравцовское (D-6), разрабатываемое «ЛУКойлом» Балтийском море

Напомним, несколько дней назад глава «ЛУКойл» Вагит Аликперов на встрече с президентом страны попросил помочь с «доразведкой на Балтике».

«Мы сделали там (в Калининградской области) открытие. — сообщил глава нефтекомпании. — Министерство обороны содействует нам в том, чтобы на этих участках можно было вести геологоразведку, досинхронизирует свои действия (в районе геологоразведки устроен морской полигон Балтийского флота. — ИА REGNUM ).

«У нас есть просьба объявить тендер на новые участки, к правительству мы обратились. Потому что мы всё-таки начали геологоразведку, хотелось бы, конечно, всю территорию изучить, возможности, которые есть», — продолжил глава «ЛУКойла».

«Но уже сегодня то, что мы открытие сделали, это даёт нам возможность практически удвоить запасы Калининградской области», — подчеркнул Аликперов.

В конце 2016 года ИА REGNUM сообщало о том, что «ЛУКойл» планирует инвестировать в развитие нефтяной и газовой промышленности Калининградской области 140 млрд рублей. В планах «ЛУКойла» — строительство в акватории Балтийского моря у границы с Литвой пяти нефтяных платформ, рассчитанных на 35 лет работы. Активная фаза строительства буровых вышек должна начаться уже в 2017 году.

Общие запасы нефти в самом западном российском регионе достигают 30 млн тонн.