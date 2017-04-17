Пекин, 17 апреля, 2017, 14:01 — ИА Регнум.



Brücke-Osteuropa Электромобиль-такси, КНР

Правительство Китая планирует обязать производителей увеличить долю электромобилей в модельном ряду до 8%, сообщает Associated Press.

Как пишет издание, власти обеспокоены тем, что экологическая обстановка в стране ухудшается, в их планах стимулировать рост сегмента электромобилей.

В то же время автопроизводители хотят продавать автомобили, пользующиеся повышенным спросом, таковыми сейчас являются бензиновые кроссоверы, по итогам первого квартала 2017 года их продажи в поднебесной выросли на 21%.

Как ранее сообщало агентство Reuters, в январе 2017 года в Китае сильно упали продажи электромобилей (на 90%) и гибридных машин (на 68%). Издание считает, что это связано с сокращением списка моделей, на покупку которых власти выделяли субсидии.

Напомним, компания Ford планирует создать для Китая электрокроссовер, запас хода которого составит 450 км и гибридный седан Ford Mondeo (Fusion) Energi. К подобным действиям компанию подтолкнула новая политика властей страны в области автомобилестроения.