Москва, 17 апреля, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Официальный курс доллара США на 18 апреля вырос к рублю, евро незначительно снизился, свидетельствуют данные Банка России.

Дарья Антонов ИА REGNUM Рубль к доллару

Доллар опустился к рублю на 4,4 копейки и составил 56,2505 рубля. Евро вырос на 6,02 копейки — до 59,8393 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 18 апреля, прибавила 0,29 копейки и составила 57,8655 рубля.

По итогам торговой сессии на Московской бирже 14 апреля курс доллара вырос на 8 копеек (+0,14%), до 56,36 рубля, курс евро — на 3 копейки (+0,04%), до 59,83 рубля.

Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-9,09%), евро/рубль — 248,9 млн евро (+31,73%).

Центральный банк России с 15 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 31 копейку, до 56,29 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,77 рубля, что ниже предыдущего дня на 51 копейку.