Чита, 17 апреля, 2017, 13:53 — ИА Регнум.



bycfotografem Уголь

Прокуратура не исключает, что ПАО «ТГК-14» приобретало уголь по завышенным ценам, пишет «Забмедиа». «По результатам изучения сведений Забайкалкрайстата и материалов ТГК-14 возникли основания полагать, что ТГК-14 приобретено топливо по ценам, превышающим рыночные, не обеспечены равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок. В этой связи материалы проверки направлены в УФАС для возврата к проведению проверки соблюдения ТГК-14 антимонопольного законодательства», — сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы находятся на рассмотрении в антимонопольной службе. Отмечается, что после получения результатов проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. В прокуратуре пояснили, что они получили сведения Забайкалкрайстата о среднерыночной стоимости угля на территории края в 2014—2016 годах и материалы анализа цен угля, проведенного ТГК-14.

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Добавим, что ситуация с тарифообразованием в Забайкальском крае привлекает пристальное внимание общественности. Этому способствовало прошлогоднее резкое повышение тарифов на тепло для юрлиц: с 1 июля тариф вырос сразу на 35%, однако ощутимым этот рост стал с началом отопительного сезона. Объяснялся рост необходимостью возмещения выпадающих доходов ТГК-14, однако общественность эти доводы не воспринимало и в жесткой форме требовала пересмотреть решение. К протестам присоединились политики, общественные деятели, бизнесмены, и в итоге властям пришлось идти на попятную. В декабре служба по тарифам приняла решение об изменении тарифов ТГК-14, ранее утвержденный рост тарифов на 35% снизили до 7,1%. В июле наступившего года цены на тепло будут повышены еще на 6% для юрлиц, предпринимателей и бюджетных организаций.

Руководство компании отмечало, что финансовые ресурсы компании уже исчерпаны, при том что в 2015 году компания из-за неповышения тарифов «потеряла 430 млн рублей». Выпадающие доходы ТКГ-14 намерено было получить из бюджета и в марте этого года Арбитражный суд Забайкальского края удовлетворил иск ПАО «ТГК № 14» к краевому правительству в лице Министерства финансов по выпадающим доходам в сумме 334,3 млн рублей, включая стоимость экспертизы в размере 6,5 млн рублей.

В настоящее время в суде рассматривается еще два заявления — за 2015 год ТГК-14 планирует взыскать из краевого бюджета 303,5 млн рублей, а за 2016 год — еще 87,2 млн.