Санкт-Петербург, 17 апреля, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Пассажир упал на пути на станции «Пролетарская» на третьей («зеленой») линии Петербургского метрополитена. В связи с этим движение на этой ветке метро ограничено, сообщила 17 апреля пресс-служба подземки.

Mikhail Shcherbakov Станция метро «Пролетарская»

ЧП произошло на «Пролетарской» в 13:38.

«Движение по Линии 3 осуществляется на участке от станции «Приморская» до станции «Ломоносовская», — отметили в пресс-службе метро.

Добавим, что из-за происшествия на «Пролетарской» невозможно воспользоваться станциями «Обухово» и «Рыбацкое».