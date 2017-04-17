Барселона, Испания, 17 апреля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Согласно опросу, опубликованному социологическим центром GAD3, 75% каталонцев согласились бы на проведение референдума о независимости Каталонии, однако при этом общество теряет единодушие по этому вопросу, сообщает La Vanguardia.

xenaia Каталонцы

Если бы сегодня провели референдум, то 41,9% голосующих ответили бы «да» независимости, по сравнению с показателем января 42,3%, и 39,7% предпочли бы ответить «нет», хотя три месяца назад отрицательно на вопрос о независимости высказались бы 41,9%. Еще 9,1% не стали бы голосовать и 9,3% не определились.

Сторонников проведения референдума по вопросу о независимости Каталонии на настоящий момент стало меньше (75%), чем в январе (76,6%), в то время как в число противников референдума возросло с 19,7% до 23,6%.

Число граждан, поддерживающих референдум и считающих необходимым согласовать его с центральным правительством, выросло с 59,1% в январе до 66% в апреле, в отличие от сторонников одностороннего пути, число которых упало с 37,3% до 28,8%.

Менее 30% по-прежнему полагаются на процесс переговоров между правительством Каталонии и центральным правительством Испании, и только 5% считает, что конфликт о независимости Каталонии носит кратковременный характер.

Почти 50% каталонцев убеждены в том, что референдум не будет проведен, что согласно 29% респондентов, приведет к новым выборам в парламент, а 21,1% прогнозирует приостановку статуса автономии.

Напомним, что глава правительства Испании Мариано Рахой 29 марта пообещал выделить средства в размере 4,2 миллиардов евро, предназначенные для инвестиций в Каталонию до 2020 года, которые, в первую очередь, будут направлены на развитие пригородов, проекта Средиземноморского коридора, транспорта и дорог.

Посольство США в Мадриде, в свою очередь, 12 апреля выпустило заявление, в котором говорится, что правительство США считает Каталонию «внутренним делом» Испании и «привержено поддержанию отношений с сильной и единой Испанией». Попытки Каталонии отделиться от Испании берут начало с конца XIX века.