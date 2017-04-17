Москва, 17 апреля, 2017, 13:35 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Политическое урегулирование ситуации в Сирии значительно затруднено после американского ракетного удара по авиабазе «Шайрат» в Сирии, сообщил 17 апреля глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкером Ндиаем.

Комментируя итоги переговоров с Ндиаем, Лавров отметил, что одной из важных тем переговоров стало нарастание террористической угрозы. Главы внешнеполитических ведомств пришли к единому мнению, что для борьбы с международным терроризмом нужно объединяться.

При этом, как подчеркнул Лавров, оправданы только те действия, которые основаны на международном праве и Устава ООН.

«В этом контексте мы обсудили неправомерные, агрессивные действия авиации США, когда были нанесены удары по авиабазе в Сирии, которые лишь усугубили ситуацию и затруднили, может быть, преднамеренно, поиск политического урегулирования», — сказал Лавров.

Напомним, 17 апреля состоялась официальная встреча в Москве глав МИД РФ и Сенегала. На переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Сотрудничество России с Сенегалом осуществляется в судостроении, нефтегазовой сфере, рыболовстве. Как отметил Лавров, есть возможность развития военно-технического аспекта.

Ракетный удар по «Шайрату» Пентагон осуществил 7 апреля без санкции Совета безопасности ООН. Россия осудила эти действия как акт агрессии.