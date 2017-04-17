На Пасху в Краснодаре запретили звонить в колокола: фоторепортаж
Краснодар, 17 апреля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Пасхальные гулянья 16 апреля в центре Краснодара прошли без колокольного перезвона, вместо него прихожанам предложили камерную музыку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прихожане в связи с этим выдвигали каждый свои версии, но одна из них была самой правдоподобной: «Возможно, что это связано с тем, что перед храмом поют коллективы города, и выступают оркестры с классической музыкой», — сказала Анна Скоробогатько.
Слева перед входом в храм расположилась сцена, перед которой поставили кресла для слушателей.
Справа от входа шло традиционное для пасхального воскресенья освящение святой водой праздничной снеди прихожан. После освящения куличей горожане и гости города могли прийти на площадь им. Пушкина и послушать выступления городских и краевых коллективов.
Здесь же расположились народные умельцы, предлагающие незамысловатый товар, сделанный собственными руками. Недалеко от площади, буквально в ста метрах, в начале улицы Красной коллективы кукольных театров из районов давали представления для детей.
Праздничные пасхальные гулянья в Краснодаре продолжались до вечера. В этот же день открылись для посещения и аттракционы в парке развлечений на «Солнечном острове».
Справка. Согласно церковному Уставу, а также VI Вселенскому собору, на Пасху и во все дни Светлой седмицы дозволяется «звон целодневный». Это единственное время в году, когда колокольный звон может быть в неурочное, не богослужебное время. Но есть уставные ограничения: такой пасхальный перезвон не должен попадать на литургию или вечернюю службу, чтобы не мешать молящимся в храме. Местные муниципальные законы также запрещают громкие звуки в будни после 22:00.
Выдержки из «Устава церковного звона» от 2002 года: «Ударение малое, бываемое на малых вечернях, как малозвучное и глухое, означает древних пророков и только как бы сень и преобразования будущих событий; ударение великое, производимое на праздничных утренях, как звонкое и разносящееся по воздуху, знаменует во всю землю исшедшее вещание Евангелия. А ударение в металлические била и колокола выражает нам будущий Суд и знаменует ту ангельскую трубу, которая имеет созвать всех из гробов к Суду общему». «…В Светлый день Пасхи и во всю Светлую седмицу от окончания Литургии до вечерни по традиции осуществляется целодневный трезвон по благословению настоятеля и под контролем звонаря, не допуская произвола».