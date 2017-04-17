Краснодар, 17 апреля, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Пасхальные гулянья 16 апреля в центре Краснодара прошли без колокольного перезвона, вместо него прихожанам предложили камерную музыку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Мариинский ИА REGNUM Освящение снеди Святой водой на Пасху

Александр Мариинский ИА REGNUM Выступление хора

Прихожане в связи с этим выдвигали каждый свои версии, но одна из них была самой правдоподобной: «Возможно, что это связано с тем, что перед храмом поют коллективы города, и выступают оркестры с классической музыкой», — сказала Анна Скоробогатько.

Александр Мариинский ИА REGNUM Звонить в колокол в этом храме разрешено только по часам

Слева перед входом в храм расположилась сцена, перед которой поставили кресла для слушателей.

Александр Мариинский ИА REGNUM Слушатели классической и церковной музыки

Справа от входа шло традиционное для пасхального воскресенья освящение святой водой праздничной снеди прихожан. После освящения куличей горожане и гости города могли прийти на площадь им. Пушкина и послушать выступления городских и краевых коллективов.

Александр Мариинский ИА REGNUM На праздник Пасхи приехали умельцы из разных районов края

Здесь же расположились народные умельцы, предлагающие незамысловатый товар, сделанный собственными руками. Недалеко от площади, буквально в ста метрах, в начале улицы Красной коллективы кукольных театров из районов давали представления для детей.

Александр Мариинский ИА REGNUM Выступление куколького театра на улице для малышей бесплатно

Праздничные пасхальные гулянья в Краснодаре продолжались до вечера. В этот же день открылись для посещения и аттракционы в парке развлечений на «Солнечном острове».

Александр Мариинский ИА REGNUM Прихожане жертвуют храму куличи, яйца, вино

Справка. Согласно церковному Уставу, а также VI Вселенскому собору, на Пасху и во все дни Светлой седмицы дозволяется «звон целодневный». Это единственное время в году, когда колокольный звон может быть в неурочное, не богослужебное время. Но есть уставные ограничения: такой пасхальный перезвон не должен попадать на литургию или вечернюю службу, чтобы не мешать молящимся в храме. Местные муниципальные законы также запрещают громкие звуки в будни после 22:00.

Александр Мариинский ИА REGNUM Подарки в казацком стиле

Выдержки из «Устава церковного звона» от 2002 года: «Ударение малое, бываемое на малых вечернях, как малозвучное и глухое, означает древних пророков и только как бы сень и преобразования будущих событий; ударение великое, производимое на праздничных утренях, как звонкое и разносящееся по воздуху, знаменует во всю землю исшедшее вещание Евангелия. А ударение в металлические била и колокола выражает нам будущий Суд и знаменует ту ангельскую трубу, которая имеет созвать всех из гробов к Суду общему». «…В Светлый день Пасхи и во всю Светлую седмицу от окончания Литургии до вечерни по традиции осуществляется целодневный трезвон по благословению настоятеля и под контролем звонаря, не допуская произвола».