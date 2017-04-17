Брянск, 17 апреля, 2017, 13:17 — ИА Регнум.



Oke Палеолитическая Венера

Во время раскопок стоянки «Хотылево-2» в Брянской области археологи обнаружили фигурку женщины, выполненную из бивня мамонта. Статуэтка изображает тучную женщину с крупными бедрами и относится к так называемым «палеолитическим Венерам», сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Как пояснил сотрудник института Константин Гаврилов, Хотылёвская стоянка относится к периоду верхнего палеолита. Люди каменного века, казалось бы, только начинали осваивать художественное творчество, однако выполненные ими статуэтки по-своему прекрасны.

«Шедевры того времени, благодаря своей выразительности и совершенству, оказывают сильное впечатление как на специалистов, так и на далёких от археологии людей», — отметил ученый.

На месте Хотылёвской стоянки люди жили в эпоху последнего ледникового максимума, около 24−21 тыс. лет назад. Здесь найдены многочисленные орудия труда и останки животных. Возраст фигурки «Венеры» составляет, по оценкам, примерно 23 тыс. лет.

Константин Гаврилов добавил, что археологи находят подобные фигурки целыми довольно редко, так как древние люди использовали их в своих ритуалах и, как правило, разламывали на части.

Для «палеолитических Венер» характерны широкие бедра, большой живот и пышная грудь — признаки, свойственные не раз рожавшим женщинам. Таковы были идеалы женской красоты в каменном веке, считают ученые.

Примечательно, что пышные женские формы отсылают к культу плодородия, но в каменном веке люди еще не занимались земледелием. Специалисты предполагают, что в этом случае плодородие было связано либо с промысловыми животными, либо с благополучием самого племени.