Саратов, 17 апреля, 2017, 13:27 — ИА Регнум. В ночь с 15 на 16 апреля на территории Саратовской области в 126 населенных пунктах, в 181 храмах и церквях состоялись церковные богослужения, посвященные празднованию Пасхи Христовой, в которых приняли участие около 16 тыс. человек, из них в Саратове — более 7 тыс. Такую статистику приводит ГУ МВД региона, сообщает ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы Саратовской епархии, в Великую Субботу и в день Светлого Христова Воскресения храмы Саратовской митрополии посетило 110 тыс. 926 человек. При этом в храмах города Саратова побывало 45 тыс. 972 человека, в храмах Саратовской епархии — 63 тыс. 125 человек, Покровской епархии — 29 тыс. 684 человека, Балашовской епархии — 18 тыс. 117 человек.

Прихожане увидели губернатора Валерия Радаева вместе со спикером областной думы Валерием Капакаевым на Пасхальном богослужении в старейшем храме Саратова — Свято-Троицком кафедральном соборе. Там ночное Пасхальное богослужение совершил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным полиции, на Пасху в 2017 году для обеспечения общественного порядка было задействовано 950 сотрудников органов внутренних дел, 195 членов добровольно-народной дружины, 85 представителей казачества и 12 сотрудников частных охранных предприятий.