Москва, 17 апреля, 2017, 13:06 — ИА Регнум.



U.S. Air Force Photo by Josh Plueger Бешенный пёс

Доследственная проверка проводится в Москве после обнаружения завернутого в ткань тела неизвестной женщины, сообщили 17 апреля в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Москве.

«Днем 16 апреля 2017 года вблизи строительной площадки на улице Касинская в городе Москве было обнаружено тело неизвестной женщины, завернутое в ткань. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, смерть наступила около шести месяцев назад. На теле женщины обнаружены следы укусов животных.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в начале марта было обнаружен труп неизвестного мужчины 45−50 лет со следами укусов животных.

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В конце марта в Магадане от укусов животных пострадали три подростка, в связи с чем начался круглосуточный отлов беспризорных собак.

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