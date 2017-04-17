Астрахань, 17 апреля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В Астрахани за один день произошло сразу несколько порывов теплотрассы. Так, по сообщениям очевидцев, 17 апреля фонтан воды забил из трубы на пересечении проспекта Воробьева и улицы Николая Островского.

Фото опубликовано в группе «Аварии Астрахани» автор Michail Motus Прорыв теплотрассы

«Бесплатная мойка. Спешите. Закрытие отопительного сезона в самом разгаре (авторские орфография и пунктуация соблюдены — прим. ИА REGNUM)», — пишут пользователи группы «Аварии Астрахань» в социальной сети.

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Еще один поток воды хлынул на перекрёстке улиц Анри Барбюса и Ляхова.

«Размыло добротно асфальт и на въезде на ул. Ляхова с Анри Барбюса. Проезд полностью перекрыт», — делятся очевидцы.

Мощный фонтан хлещет и на Привокзальной площади. Трубу прорвало рядом с кафе. Вода заливает стоящие рядом автомобили.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Астраханских тепловых сетей», в городе проводятся гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность.

«Данные работы являются плановыми, потребители были извещены заранее. Все работы проходят под контролем специалистов предприятия», — уточнили в пресс-службе компании.

В испытания задействованы порядка 200 работников предприятия, 25 единиц специализированной техники.

В «Теплосетях» пояснили, что такие испытания обязательны при подготовке к предстоящему отопительному периоду, чтобы заранее выявить так называемые узкие места, в которых возможны дефекты. Для этого давление теплоносителя в трубопроводах тепловых сетей повышается до 1,77 МПа.

«Такие меры позволят теплоэнергетикам провести своевременный ремонт в межотопительный период, не дожидаясь неприятных сюрпризов зимой», — сказали в пресс-службе предприятия, попросив астраханцев не волноваться.

Из-за проводимых испытаний в левобережной части города с 17 апреля ориентировочно до 24 апреля, а в микрорайонах Бабаевского, Астрахань-II, поселок Кирикили — с 18 апреля до 21 апреля будет отключена подача горячей воды.

«Ситуация контролируется энергетиками. Все выявленные участки будут отремонтированы. Подача горячей воды будет производиться по мере готовности тепловых сетей после проведённых испытаний и устранения дефектов», — завели в «Астраханских тепловых сетях».

Отопительный сезон в Астрахани завершился 16 апреля.