Москва, 17 апреля, 2017, 12:48 — ИА Регнум.

В Москве шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая от станции метро «Динамо» до Красной площади. Об этом сегодня, 17 апреля, заявил сопредседатель патриотического общественного движения «Бессмертный полк» Николай Земцов, предает m24.ru.

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«Начнется шествие в 15:00 по мск. Ожидается примерно 700 тысяч участников. Если придет больше москвичей, чем в 2016 году, акция будет продлена на 1−1,5 часа», — сказал Земцов.

По его словам, в 2017 году организаторы заметно улучшат музыкальное сопровождение. Военная музыка будет играть для участников по всему пути.

Участники шествия смогут получить бесплатную воду по всему маршруту следования. Но в отличие от 2016 года, полевая кухня не будет работать.

Кроме того, по пути мероприятия разместят экраны, которые будут транслировать Парад Победы.

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Напомним, «Бессмертный полк» — общественная акция, которую проводят в День Победы с 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в акции «Бессмертный полк», по данным МВД приняли участие более 600 тысяч человек. Тысячи людей несли портреты родных и близких, участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской, Тверской улицам.

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