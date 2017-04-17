Астана, 17 апреля, 2017, 12:57 — ИА Регнум.



Emer.gov.kz Противопаводковые мероприятия

Паводковая ситуация в Казахстане продолжает ухудшаться буквально с каждым днем. От наводнений пострадали уже три из четырнадцати областей. Режим ЧС местного масштаба объявлен в Карагандинской и Актюбинской областях.

Тем не менее, как сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана, в Карагандинской области, несмотря на значительные объемы паводковых вод, соизмеримые по масштабам с аналогичным периодом 2015 года, весенний процесс проходит более стабильно и контролируемо.

«Это достигнуто благодаря своевременно принятым мерам по опорожнению водохранилищ. В настоящее время в населенных пунктах Карагандинской области продолжаются противопаводковые и аварийно-спасательные работы. В зоне особого внимания находятся населенные пункты Бухар-Жырауского, Каркаралинского, Абайского, Шетского, Актогайского и Осакаровского районов. Совместными усилиями и оперативными действиями местных исполнительных органов, подразделений Департамента по ЧС, местной полицейской службы, войсками Национальной гвардии РК, автодорожными и железнодорожными организациями оперативно проводятся аварийно-спасательные и неотложные работы в зонах подтопления», — говорится в сообщении о текущей ситуации в регионе.

Emer.gov.kz Противопаводковые мероприятия

Как отмечают спасатели, в ходе аварийно-спасательных и неотложных работ из зон подтопления были эвакуированы 1850 человек, отогнаны в безопасные места 5338 голов крупного и мелкого рогатого скота.

«Всего в предпаводковый период и в ходе него для отвода талых вод и защиты населенных пунктов возведено более 37,3 км защитных насыпей, укреплено порядка 10,5 км защитных дамб и валов, уложено порядка 50,5 тыс. мешкотары, откачено более 1264,5 куб.м. воды. С начала паводкового периода в аварийно-спастательных и неотложных работах было задействовано 2288 человек личного состава, 709 единиц техники.

Во всех зонах подтопления проведены работы по своевременной эвакуации населения и инженерной защите территории. За прошедшие сутки 16 апреля уложено 9900 шт. мешкотар, возведено 2500 м защитных валов в Бухар-Жырауском и Осакаровском районах. В противопаводковых мероприятиях задействовано 595 человек и 162 единиц техники», — рапортуют в Комитете по ЧС.

Emer.gov.kz Противопаводковые мероприятия

Объявленный же режим ЧС в Бухар-Жырауском, Каркаралинском и Абайском районах Карагандинской области в пресс-службе акимата (администрации губернатора) региона комментируют так:

«Режим ЧС объявлен в связи с тем, что из-за паводка нарушена жизнедеятельность отдельных населенных пунктов этих районов. В настоящее время подтоплены жилые дома и дворовые территории в семи селах — Сарытобе, Чкалово, Садовое, Андрейниковка, Кызылжар, Красная Поляна, Карамурын. Сильнее всего паводковые воды залили Чкалово и Садовое, где на сегодняшний день подтоплены 49 и 42 дома. Эвакуированы 137 жителей Чкалово и все жители села Садовое, 308 человек», — сообщили в пресс-службе.

Там также добавляют, что в трех населенных пунктах — селах Карагайлы и Кайракты, отделение 1-е мая сельского округа Тузды — сохраняется угроза подтопления. В селе Шопа вода, поднявшаяся в реке Шерубай-Нура, перелилась через дорогу и прервала транспортное сообщение с населенным пунктом.

Emer.gov.kz Противопаводковые мероприятия

Тем временем в Комитете по ЧС МВД сообщают, что в связи с переливами на автодороге республиканского значения «Караганда-Аягоз-Бугаз» с 13 апреля закрыто движение для всех видов транспорта на участке «Караганда-Каракаралинск». Перевозка населения осуществляется железнодорожными вагонами Карагандинского отделения дороги в количестве 4-х единиц.

«Заблаговременная переброска сил и средств гражданской защиты в зоны затопления позволила избежать жертв среди населения. По состоянию на 17 апреля компетентными органами уменьшен сброс воды из Самаркандского водохранилища в объеме 800 куб. м./сек, увеличен сброс на Интумакском водохранилище до 1450 куб.м./сек. В настоящее время максимальное количество сил гражданской защиты сосредоточено в населенном пункте Актобе Бухар-Жырауского района в количестве 190 человек и 20 ед. техники, которыми на месте проведена укладка 7900 ед. мешкотары длиной 2,5 км, укрепление тела защитной дамбы с дополнительной её отсыпкой инертным материалом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Emer.gov.kz Противопаводковые мероприятия

В зоне риска из-за паводков оказалась и столица Казахстана — город Астана. Как сообщает пресс-служба городского акимата (мэрии,) руководством города была учреждена городская противопаводковая рабочая группа, которая реализует комплексный план мероприятий.

«Ранее было определено 37 участков возможного подтопления, по всем указанным участкам выработаны противопаводковые мероприятия с выездом на место. По данным городских служб, изначально предварительный прогноз объемов весеннего половодья реки Есиль (Ишим) с притоком в Астанинское водохранилище ожидался в пределах от 200 до 280 млн кубометров. Однако в связи с погодными условиями, по информации Казгидромета, снегопотери составили порядка 60%. Так, ожидаемый приток Астанинского водохранилища составит 100−150 млн кубометров. Объем Астанинского водохранилища, по состоянию на 12 апреля, составляет 299,41 млн м3, приток воды в водохранилище — 150,69 м³/сек. За минувшие сутки приток в водохранилище составил 13 млн м³. С начала паводка приток в водохранилище составил 65,36 млн м3. В связи с отсутствием притоков с верховьев реки Есиль (Ишим), а также в целях исключения недобора питьевого запаса 27 марта принято совместное решение о временной приостановке сброса паводковых вод с водохранилища», — сообщает пресс-служба.

Что касается еще одного потенциально опасного объекта — озера Майбалык, расположенного неподалеку от Астаны — то на сегодняшний день, по сообщению специалистов, уровень воды в нем на полметра ниже, чем в 2016 году, объем составляет порядка 65 млн кубов.

Emer.gov.kz Противопаводковые мероприятия

Городские власти отчитываются также о проведении берегоукрепляющих и руслорасширяющих работ на реке Есиль (Ишим).

«Объем вывезенного снега с улиц города в текущий зимний период — с 19 октября 2016 года по 11 апреля нынешнего года — составил более 5 млн кубометров, что превышает объем прошлого сезона в два раза. В текущем году на противопаводковые мероприятия предусмотрено 1,4 млрд тенге (2354 млн руб), покрывающие все необходимые затраты. Тогда как в 2016 году было выделено 622 млн (133 млн. руб). С момента начала паводковых ситуаций от жителей города поступило 4 886 заявок по подтоплению улиц и домов, из которых отработано — 4 787, на контроле — 99 обращений», — сообщают власти.

Но надо учитывать следующее: сейчас паводок идет по реке Нура в пределах Карагандинской области, ниже по течению река Нура подходит ближе к Астане в районе левобережья Ишима и аэропорта. При сильных паводках река Нура выходит из берегов и начинает впадать в реку Есиль (Ишим), затапливая левый берег Астаны. То есть вполне может быть, что только работ на реке Есиль (Ишим) чтобы уберечься от наводнения, Астане не хватит.

Между тем, в Северо-Казахстанской области из-за паводков появился собственный водопад. Сообщается, что водопад образовался на месте размытого водой участка дороги"Кокшетау-Рузаевка» в районе им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Еще одно чрезвычайно происшествие из-за паводка произошло в Акмолинской области. Школьный автобус с детьми съехал с дороги из-за перелива талых вод. Как сообщает Департамент внутренних дел региона, происшествие случилось 16 апреля в Сандыктауском районе на автодороге Атбасар — Кокшетау, между селами Балкашино и Максимовка.

«Автобус марки «ПАЗ» выехал из города Державинска с 10 детьми в сопровождении учителей на мероприятие в Кокшетау. На дороге автобус съехал из-за перелива талых вод, дети не пострадали, они были эвакуированы и размещены в школе», — рассказали в полиции.

Между тем, РГП «Казгидромет» дает следующий прогноз погоды на 18−20 апреля:

«Под воздействием антициклона, сместившегося на Казахстан, ожидается кратковременное прекращение осадков в большинстве областей республики. Тем не менее, из-за неустойчивого характера апрельской погоды, над центральными районами Европейской части России формируется новый циклон. Под воздействием циклона и его атмосферных фронтов в западных областях вновь ожидаются дожди. Средняя суточная температура в Казахстане по-прежнему будет выше климатической нормы».

Emer.gov.kz Противопаводковые мероприятия

Такой прогноз не сулит ничего хорошего Актюбинску (Актобе): продолжительные дожди усугубят паводки и приведут к еще большим проблемам. И через несколько дней увеличение расходов воды на реке Илек, протекающий около города, дойдет и до России: под угрозой окажутся поселок Акбулак и окрестности города Соль-Илецка Оренбургской области России.

Реки Тобол и Убаган на карте

Затем такой же паводок из Кустанайской области по рекам Тобол и Убаган дойдет до Курганской области России, а из Северо-Казахстанской области наводнение по Ишиму дойдет до Тюменской области России.

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